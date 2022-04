Auto van Verstappen verlost van ballast: ‘Max vocht met een mes, Charles Leclerc met een pistool’

Buitenlandse media Medeleven voor Lewis Hamilton: ‘Zelfs met een zevenvou­dig wereldkam­pi­oen komt deze auto niet vooruit’

Max Verstappen en Charles Leclerc stelen momenteel de show in het huidige wereldkampioenschap in de Formule 1. Voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is er vooralsnog alleen een bijrol weggelegd. Buitenlandse media leven mee met de Brit.

28 maart