Beitske Visser betrokken bij heftige crash met zes auto's in W Series

Het ging mis in de Raidillon, de snelle en zeer steile rechterbocht die sinds 1939 de l’Ancienne Douane haarspeldbocht afsnijdt. De bocht, die ook wel bekend staat als Eau Rouge, staat nogal ter discussie vanwege de veiligheid. Twee jaar geleden overleed de Franse coureur Anthoine Hubert (22) na een crash in deze bocht in de Formule 2.



De 26-jarige Visser komt sinds 2019 uit in de W Series, tegenwoordig voor het Britse team M.Forbes Motorsport. Eerder kwam ze in de hoogste vrouwenraceklasse uit voor Hitech Grand Prix.



De kwalificaties gingen om 17.00 uur weer door, dus het lijkt erop dat er geen coureurs zijn met ernstige verwondingen. Er is echter nog niets bekend over de gesteldheid van de zes vrouwen die betrokken waren bij de crash.