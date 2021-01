Beitske Visser: ‘Formule 1 is klaar voor een vrouw’

Als succesvol coureur in de W Series ziet de Nederlandse Beitske Visser de autosport, ooit een pure mannenwereld, van binnenuit veranderen. ,,Op alle niveaus. In en naast de auto’s zie je steeds meer vrouwen.’’

Haar agenda voor 2021 puilt uit. ,,Mijn carrière is nooit zo mooi en druk geweest als op dit moment’’, stelt Beitske Visser tevreden vast. De 25-jarige Friezin werkt een dubbel programma af. Na haar debuut vorig jaar in de 24 uur van Le Mans wacht nu het eerste volledige seizoen in het World Endurance Championship (WEC), samen met Sophia Flörsch en Tatiana Calderón bij Richard Mille Racing. En vanaf de zomer jaagt ze als vice-kampioen van 2019 ook weer op de titel in het tweede seizoen van de W Series (in 2020 afgeblazen vanwege corona).

De vrouwenklasse promoveert naar de Formule 1-weekeinden. Acht races lang rijdt Visser straks in het voorprogramma van Max Verstappen. Zo doet ze straks ook Zandvoort en Spa aan. ,,Die koppeling met de Formule 1 is absoluut een grote verbetering’’, zegt Visser, die in 2019 nog in het voorprogramma van de DTM Series reed. ,,Dat was ook tof, maar Formule 1 is nog veel groter en populairder. Het betekent dat nog meer mensen ons gaan zien.’’

Weer een stimulans voor de vrouwen in de autosport en weer een nieuw podium waar Visser en anderen in de spotlights rijden. Soms kan ze het amper geloven. Als talentje zag haar wereld er immers minder rooskleurig uit. ,,Ik was altijd het enige meisje in mijn leeftijdscategorie, toen ik nog in de kart reed. Nu is alles anders. Ik had vorig jaar een race in de LMP2-klasse in Portugal, waar op dat moment ook een kartwedstrijdje aan de gang was. Ik zag zoveel meisjes daar, van alle leeftijden. Ik was echt verbijsterd om te zien hoe dat ten goede veranderd is.’’

Dankzij initiatieven als de W Series en de commissie Women in Motorsport van de FIA, en boegbeelden als W Series-kampioene Jamie Chadwick en Tatiana Calderón, die het al tot de Formule 2 schopte. Ook Visser speelt zelf een belangrijke rol in dat proces. ,,Ik een ambassadeur? Mwah, ik heb geen idee hoe meiden naar mij kijken. Maar ik wil wel graag laten zien dat er geen verschil zou moeten zijn. Ik hoop dat het voor jonge meisjes die graag willen karten, nog iets makkelijker en vanzelfsprekender wordt omdat ze ons zien racen.’’

Nog zo’n signaal dat deze wereld aan het veranderen is: de Nederlands-Belgische Maya Weug (16) is als eerste vrouw welkom bij de Ferrari Driver Academy. ,,Een ­megakans voor Maya’’, beseft Visser, die in 2013 zelf een seizoen deel uitmaakte van het talententeam van Red Bull. ,,Maya is goed, écht goed. En met de steun van Ferrari kan ze het best eens heel ver gaan schoppen. Natuurlijk zal er veel druk zijn, maar ze is nuchter en als vrouw heeft ze één voordeel. Er wordt haar al van jongs af aan verteld dat ze als meisje niet snel genoeg is. Daar kan ze wel mee omgaan.’’

Misschien is haar jonge landgenote straks de eerste vrouw sinds de jaren 70 (Lella Lombardi) die weer races rijdt in de Formule 1. De koningsklasse was voor Visser zelf ook altijd dé ultieme droom, maar op haar 25ste noemt ze het ‘niet meer heel realistisch’. ,,Formule 2 zou al heel duur worden voor mij en Formule 1 is nog veel duurder. Ik heb simpelweg dat geld niet.’’

Het is slechts een kwestie van tijd tot er een vrouwelijk talent opstaat dat wel het totaalpakket – skills én centen – bezit, voorspelt Visser. Ze durft er wel een prognose op te plakken. ,,Binnen tien jaar verwacht ik zeker weer een vrouw in de Formule 1. Absoluut. Ik zie de sport veranderen, op alle niveaus. In en naast de auto’s zie je steeds meer vrouwen. Eigenlijk zie je het overal, dus straks ook in de Formule 1. Ik denk dat de sport er klaar voor is.’’