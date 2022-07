Bekijk hier alle hoogtepunten van de Formule 1 op Silverstone

Sydney vist achter het net, Australi­sche Grand Prix maakt de 40 jaar vol in Melbourne

De Grote Prijs van Australië in de Formule 1 blijft in ieder geval tot en met 2035 in Melbourne. Vanaf volgend jaar staan in de Australische stad ook races in de Formule 2 en Formule 3 op het programma.

16 juni