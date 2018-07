Bekijk hier de mooiste foto's van de zege van Verstappen

Technische problemen maken einde aan record­reeks Hamilton

16:55 Aan de recordreeks van Lewis Hamilton in de Formule 1 is een einde gekomen. De Britse coureur van Mercedes moest in de Grote Prijs van Oostenrijk zeven ronden voor het einde van de race zijn bolide aan de kant zetten. Hamilton was 33 grands prix op rij in de punten geëindigd, een record in de koningsklasse van de autosport.