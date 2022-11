Bernie Ecclestone gelooft niet in toekomst Mick Schumacher in Formule 1: ‘Zijn naam is zijn grootste last’

Horner en Vettel roemen Verstappen na recordzege: ‘Ongeloof­lijk hoe consistent Max is geweest’

De overwinning van Max Verstappen in Mexico-Stad was een historische. Het record van 14 zeges in één seizoen dat hij helemaal alleen in handen kreeg, moet volgens zijn teambaas Christian Horner worden gezien als de beste individuele prestatie van een Formule 1-coureur ooit. En ook Sebastian Vettel, die het record nu kwijt is, is lovend over de prestatie.

31 oktober