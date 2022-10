Bestrafte Sergio Pérez spreekt van ‘miscommunicatie’ en viert zege in ‘beste race ooit’

Met video Vlammen schieten plots uit auto Pierre Gasly: 'Het leek wel een barbecue’

Het was even schrikken voor iedereen die het zag gebeuren, maar de brand in de AlphaTauri van Pierre Gasly was snel geblust. De Franse Formule 1-coureur kwam met de schrik vrij en kon er na afloop van de tweede vrije training in Singapore zelfs wel om lachen.

30 september