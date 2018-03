Bij titel in Formule 2 rijdt Nyck de Vries in 2019 in Formule 1

De Vries rijdt komend seizoen voor renstal Prema Racing in de Formule 2. Met Lando Norris, al reservecoureur bij McLaren, is hij een van de kanshebbers voor de titel in de Formule 2.



Wordt hij kampioen, dan gloort de Formule 1, zo is De Vries verzekerd. ,,Ik heb het in eigen hand", aldus de 23-jarige De Vries in Formule 1 Café. ,,Het is letterlijk zo tegen me gezegd door McLaren-directeur Zak Brown. Het staat zelfs zwart op wit.''



Het Formule 2-seizoen begint op 8 april op het circuit van Sakhir in Bahrein. Het seizoen telt twaalf Grands Prix en wordt afgesloten op 25 november in Abu Dhabi.