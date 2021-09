Bijna drie miljoen tv-kijkers zien Max Verstappen sensationele zege pakken in Zandvoort

Directeur Zandvoort: ‘Max legt eerst de koning uit hoe de auto werkt en meteen daarna kan hij presteren’

5 september Voor de organisatie van de Grote Prijs van Nederland kwam vandaag het ‘droomscenario’ uit. Met bijna 70.000 raceliefhebbers op de tribunes won Max Verstappen de eerste Formule 1-race op Zandvoort sinds 1985. ,,Ik probeer me voor te stellen waar ik nog meer van had kunnen dromen, maar ik kan het niet bedenken”, zei circuitdirecteur Robert van Overdijk. ,,Dit was het gedroomde scenario.”