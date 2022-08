Bizarre situatie rond opvolging Alonso: Alpine wijst Piastri aan, maar coureur ontkent

Maar of Piastri volgend seizoen ook echt voor Alpine rijdt, is maar zeer de vraag. De regerend kampioen in de Formule 2 laat weten dat er niets klopt van het bericht. ,,Ik begrijp dat Alpine F1 zonder mijn toestemming een persbericht heeft uitgebracht dat ik volgend jaar voor hen rijd. Dit klopt niet en ik heb geen contract getekend met Alpine voor 2023. Volgend jaar rijd ik niet voor Alpine”, schrijft hij op Twitter.

Piastri zou achter de schermen bezig zijn om een contract bij McLaren te tekenen. Alpine denkt echter dat het de coureur voor het team kan behouden op basis van zijn contract. Opvallend was al dat er in het persbericht van Alpine geen quotes van Piastri te vinden waren.

Piastri werd vorig seizoen in zijn debuutjaar direct kampioen in de Formule 2. Daarmee herhaalde hij het kunstje dat hij in 2020 al in de Formule 3 had laten zien. De Australiër hoopte met zijn prestaties een plaats in de Formule 1 af te dwingen, maar moet dit seizoen nog genoegen nemen met een rol als reservecoureur bij Alpine.

Door het plotselinge vertrek van Alonso komt er nu alsnog een plek vrij. Als het aan Alpine ligt, gaat Piastri een duo vormen met de Fransman Esteban Ocon, de huidige nummer acht in de strijd om het wereldkampioenschap. Maar die plannen staan nu dus op losse schroeven.

Verbazing over Alonso

Alpine was eigenlijk van plan om gewoon verder te gaan met Alonso en onderhandelde al over een nieuw contract. Dat de Spanjaard besloot om naar Aston Martin te verkassen kwam voor teambaas Otmar Szafnauer als een grote verrassing.

,,Ik dacht dat we heel dicht bij zijn handtekening waren, dus ik was een beetje verbaasd”, aldus Szafnauer. Voor Alonso lag bij zijn huidige team een contract klaar voor een jaar, met een optie op nog een jaar. ,,We zeiden tegen Fernando: ‘Als je volgend jaar rond deze tijd op hetzelfde niveau presteert als nu, gaan we natuurlijk met je door.’ Maar ik denk dat hij meer zekerheid wilde, onafhankelijk van zijn prestaties.”

Alonso wordt bij Aston Martin de komende jaren de opvolger van Vettel, zo werd maandag bekend. De Duitse viervoudig wereldkampioen stopt na dit seizoen.

