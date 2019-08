Bottas blijft jaar langer bij Mercedes

Het was lang onduidelijk of de Fin ploeggenoot zou blijven van de Brit Lewis Hamilton. Ook de Fransman Esteban Ocon was in de race voor het begeerde stoeltje. Hij is al sinds 2015 als testrijder aan het team van Toto Wolff verbonden.

De 30-jarige Bottas rijdt sinds 2017 voor Mercedes. Hij werd daar gehaald als vervanger van Nico Rosberg, die in 2016 kort na het behalen van zijn wereldtitel stopte. In zijn eerste jaar bij het team won hij drie grands prix. Vorig jaar kwam daar geen zege bij, maar Bottas boekte dit jaar overwinningen in Australië en Azerbeidzjan.

,,Het is mijn doel wereldkampioen in de Formule 1 te worden. Op basis van de ervaringen met dit team ben ik ervan overtuigd dat Mercedes de beste optie is, om dit doel in 2020 te bereiken”, klonk het ambitieus uit de mond van de Fin, die woensdag zijn verjaardag vierde.

Een echte bedreiging voor Hamilton vormde de van Williams overgekomen coureur vooralsnog niet. In 2017 werd hij derde in de WK-eindstand, zijn beste resultaat tot dusverre. In het lopende seizoen, dat komend weekeinde wordt voortgezet in de GP van België op Spa-Francorchamps, staat Bottas tweede.