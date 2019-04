Bottas en Vettel nipt sneller dan Verstappen, problemen voor Leclerc

Verstappen werd in de eerste training nog vierde en toen was het gat met zijn concurrenten iets groter (vier tienden). Tijdens de tweede training waren er problemen voor Daniil Kvyat en Charles Leclerc. Kvyat moest de eerste helft overslaan, vanwege een motorwissel. Het betekende de eerste wissel van een Honda-motor in dit seizoen.



Leclerc, twee weken geleden nog bijna de winnaar in Bahrein, moest de training vroegtijdig afbreken vanwege koelingsproblemen bij zijn Ferrari. Hetzelfde euvel trof de Scuderia tijdens de testdagen in Barcelona. Het toont aan dat de Ferrari dit seizoen erg snel is, maar qua betrouwbaarheid nog wat te wensen over laat. Ook bij Mercedes ging het nog niet van een leien dakje. Zowel Bottas als Lewis Hamilton spinde in hun eerste opwarmronde.



Morgen staat in de nacht de derde training op het programma, waarna om acht uur ‘s ochtends (Nederlandse tijd) de kwalificatie volgt. Deze is live te volgen in ons liveblog en op Ziggo Sport. De race begint zondag om 08.10 uur.