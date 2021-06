Bottas ontkent vertrek bij Mercedes

,,Het is niet waar en het is niet gebaseerd op feiten. Er is helemaal niemand die mij dit verteld heeft”, zei de Fin in aanloop naar de Grote Prijs van Frankrijk.

Bottas rijdt sinds 2017 bij Mercedes en altijd in de schaduw van de Brit Lewis Hamilton, die vorig seizoen zijn zevende wereldtitel veroverde. Dit seizoen presteert de Fin ondermaats. Hij viel al twee keer uit en eindigde in de vorige race in Bakoe als twaalfde. Russell, die nu nog voor het achterhoedeteam Williams rijdt, maakte vorig jaar veel indruk toen hij Hamilton verving in Bahrein. ,,Ach, deze speculaties keren elk jaar terug. Het hoort bij de sport”, zei Bottas, die wel binnenkort met teambaas Toto Wolff van Mercedes om de tafel gaat om te spreken over zijn contract.