Bottas trots na perfecte start: ‘Beter kon niet, de druk was groot’

Voor Valtteri Bottas had het nieuwe seizoen in de Formule 1 niet beter kunnen beginnen. De Fin stuurde zijn Mercedes stoïcijns naar de winst van de Grand Prix van Oostenrijk, waarmee hij vanzelfsprekend dolblij was.

Bottas sprak aan de finish van de Red Bull Ring in Spielberg over een perfecte start. ,,Beter kon gewoon niet”, constateerde hij. ,,De druk op mij was groot. Een safetycar vind ik prima, maar we hadden er drie in deze race. Steeds kreeg iedereen weer de kans om terug te komen. Gelukkig bleef ik controleren.”

,,Onze auto is weer goed”, weet Bottas. ,,Jammer dat Lewis een tijdstraf kreeg, want anders was hij als tweede geëindigd. Hier kunnen we als ploeg wel mee verder.” Hamilton kreeg een tijdstraf van 5 seconden na een botsing die Alexander Albon (Red Bull) de derde plaats kostte. Zo zakte hij van de tweede naar de vierde positie.

Charles Leclerc profiteerde optimaal op het moment dat de safetycar voor de derde keer op de baan kwam. “Dit had ik echt niet verwacht”, zei hij. “Ik heb geluk gehad, met het uitvallen van Verstappen, de tijdstraf voor Hamilton en al die crashes. We hebben bij Ferrari nog veel problemen op te lossen. Maar dit is toch een opsteker.”