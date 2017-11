Bottas vastbesloten pole postion te verzilveren in Abu Dhabi

Door Arjan Schouten

Met collega Lewis Hamilton op achterstand na een crash in de kwalificatie kreeg Bottas twee weken terug een buitenkansje op een zege in Brazilië. In de Mercedes pakte hij de pole position op Interlagos, maar al bij de start liet hij zich meteen aftroeven door Vettel, die daarmee de basis legde voor zijn zege. Nu weer op pole position, voor de vierde keer in zijn carrière, wenst hij bij de slotrace in Abu Dhabi niet dezelfde fout te maken.

,,De teleurstelling was enorm groot toen het in Brazilië alsnog misliep. Dus ik ben blij dat ik hier een nieuwe kans krijg’’, sprak de blonde Fin na zijn verrassende winst in de kwalificatie op het Yas Marina Circuit. Nu troefde hij niet alleen Vettel maar ook teamgenoot en wereldkampioen Hamilton immers af in een eerlijk gevecht met een ultiem rap rondje.