Bottas wederom het snelst in Sotsji, Verstappen zesde met nieuwe motor

De eerste klapper van het weekend kwam vanmiddag op naam van Antonio Giovinazzi. Halverwege de middagtraining was hij de controle over zijn Alfa Romeo kwijt nadat hij hard over een kerb ging, met een ontmoeting met de muur en een rode vlag tot gevolg.



Met de gloednieuwe motor aan boord kwam Verstappen vanmiddag nog niet echt in de buurt van zijn concurrenten, al is het maar de vraag hoeveel moeite hij daarvoor echt deed. Hij legde zich vooral toe op een wat langere run, met het oog op de inhaalrace die hem zondag te wachten staat. Tegelijkertijd bleef Bottas zijn teamgenoot Hamilton voor de tweede keer op de dag voor. Heel groot was zijn marge echter niet.