Bottas wint in Japan, Verstappens race verpest na botsing met Leclerc

In één van de belangrijkste races van het jaar ging het vanochtend helemaal mis voor Max Verstappen. Na een uitstekende start werd hij van de baan gereden door Charles Leclerc. Na veertien rondjes moest Verstappen de strijd in Suzuka staken vanwege te veel schade. Valtteri Bottas won de race, Mercedes stelde de constructeurstitel veilig.

Door Rik Spekenbrink



Nog nooit was Max Verstappen uitgevallen in Japan. Vanochtend doorbrak hij die succesreeks, maar geheel buiten zijn schuld om. Een onbesuisde actie van Charles Leclerc in de eerste lange bocht naar rechts verstierde zijn Grote Prijs van Japan, gezien de Honda-motor achterin zijn auto een zeer belangrijke race voor het team.

Verstappen kende vanaf plek 5 een geweldige start. Hij ging als derde de lange rechterknik in, maar werd verrast toen Leclerc vanuit de binnenkant naar buiten gleed en hem vol raakte. Verstappen schoot van de baan en kon achteraan aansluiten. Leclerc had forse schade opgelopen aan zijn voorvleugel, de stukken vlogen eraf, maar toch wachtte hij tot het vierde rondje om die te laten vervangen. Verstappen hoorde even later van zijn engineer dat de actie van de Monegask aanvankelijk verder zonder consequenties zou blijven en wist niet wat hij hoorde. ,,Wat? Waar had ik heen gemoeten dan?”

Bekijk hier de botsing tussen Leclerc en Verstappen:

De woede was begrijpelijk, zeker nadat hij de teleurstellende kwalificatie van eerder vanochtend leek te hebben weggepoetst met een prima start. Verstappen leek na de touché veroordeeld tot een inhaalrace. Net als Leclerc overigens. Toen die hem op het rechte stuk inhaalde, gaf de Nederlander nog even een forse ruk aan het stuur om zijn plek te verdedigen, maar het was tevergeefs. Hij wist toen al dat hij de race niet af kon maken. Verstappen kampte met forse schade aan de zijkant door de touché en kwam snelheid tekort. Na veertien rondes stuurde hij zijn Red Bull de garage in.

Op dat moment was duidelijk geworden dat de jury na de race alsnog naar het voorval gaat kijken. Verstappen vertelde nog tijdens de race, kalm achter de garages, weinig te begrijpen van het uitblijven van sancties voor Leclerc. ,,Dit was geen racen, dit was gewoon lomp een crash veroorzaken. Wat moet je nog meer doen om een straf te krijgen? Wij hadden hem meteen gekregen.”

Ferrari ondertussen verprutste opnieuw een raceweekeinde. Gestart vanaf de eerste (Vettel) en tweede (Leclerc) plek was het Mercdes dat de boel weer veel beter op orde had. Vettel leek een valse start te maken, stopte na een paar centimeter meteen, maar was daardoor zo traag weg dat hij gepasseerd werd door Bottas. Met hangen en wurgen kon Vettel zijn tweede plek nog vasthouden, Lewis Hamilton werd derde. Leclerc kwam na zijn inhaalrace niet verder dan plek 6. Hem wacht dus eventueel nog een straf.