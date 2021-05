Braziliaan Castroneves (46) wint Indy500 voor de vierde keer, Van Kalmthout finisht als achtste

Podcast Internatio­na­le media: 'Max Verstappen een 10, Mercedes een 0'

24 mei De overwinning van Max Verstappen in Monaco is niet alleen de Nederlandse pers opgevallen. Kranten vanuit heel Europa schrijven over de belangrijke zege op het iconische stratencircuit, die Max de leiding in het WK opleverde. Wat zeggen de Franse, Italiaanse, Duitse, Spaanse en Engelse media over de race van Verstappen?