Buitenlandse media lyrisch over Max Verstappen: ‘Dit was een GP om nooit meer te vergeten’

Max Verstappen verstevigde gisteren na een magistrale race tijdens de Grand Prix van Frankrijk de leiding in het WK-klassement van de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull passeerde in de voorlaatste ronde op Circuit Paul Ricard zijn Britse rivaal Lewis Hamilton en maakte daarmee veel indruk op de buitenlandse media.

Misschien verwoordde de Britse kwaliteitskrant The Guardian het vanmorgen wel het beste. ,,De Grand Prix van Frankrijk gaat de boeken in, als een sage. Dit was er een om nooit te vergeten. Op Paul Ricard kwam de titanenstrijd tussen Verstappen en Hamilton tot een ongekende krachtmeting, waarbij de twee beste coureurs ter wereld elkaar de hele wedstrijd opjaagden. Max Verstappen en Red Bull kwamen als beste uit de bus, maar pas na een race die was als eb en vloed.”

The Guardian is vol lof over Verstappen. ,,Voor het eerst sinds 2013 won Red Bull drie grands prix op een rij. En dat is toch vooral de verdienste van Verstappen, die dit jaar tot volle wasdom is gekomen. Hij is een magistrale coureur, die bij de laatste passeeractie bij Hamilton in de Mistral-chicane elke centimeter op de baan perfect benutte en Hamilton machteloos achterliet.

Bij Daily Mail wordt ook de strategie van Red Bull geroemd en spreekt de Britse krant juist van strategische fouten aan de kant van Mercedes. Zo pakte Verstappen mede dankzij twee pitstops - waar Mercedes bij Hamilton voor één stop koos - in het slotstuk alsnog de zege. Met andere banden had Verstappen in het tweede deel van de race veel meer snelheid dan leider Hamilton, waardoor hij zijn rivaal in rap tempo naderde. Al helemaal toen Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas door een fout Verstappen ook nog eens te snel voorbij moest laten en hem dus niet tijdelijk kon ophouden. ,,Deze middag is het stralende bewijs van de strategische wendbaarheid van Red Bull en daar tegenover de huidige errors bij Mercedes.”

,,De winnaar is iemand die nu op zijn gemak is en geniet van de eerste echte kans op een wereldtitel”, schrijft Daily Mail over Verstappen. ,,Bij Mercedes stapelen de problemen zich juist op. Het belangrijkste is daarnaast dat Red Bull gewoon goed bezig is. De vraag van het seizoen is dan ook: hoe gaan Hamilton en Mercedes reageren?” Voor Verstappen kon het weekeinde in Frankrijk in elk geval niet beter. Met een innige omhelzing vierde de 23-jarige Limburger zijn nieuwe succes met vriendin Kelly Piquet en vader Jos.

Volledig scherm Lewis Hamilton moest Max Verstappen voor zich dulden. © REUTERS

‘Aan de dominantie van Lewis Hamilton komt blijkbaar een einde’, zo schrijft Bild. ,,Dit seizoen lijkt hij voor het eerst af te zwakken.” De 36-jarige Brit domineert in de Mercedes sinds 2014 de Formule 1. Alleen in 2016 moest hij de wereldtitel aan zijn toenmalige teamgenoot Nico Rosberg laten. In alle andere seizoenen was hij de grote heerser, waardoor Hamilton nu net als Michael Schumacher het recordaantal van zeven titels achter zijn naam heeft staan.

Bild schetst verder dat Hamilton voor het eerst sinds het najaar van 2019 in drie opeenvolgende races niet weet te winnen. Het is dan ook ‘crisis’ bij Mercedes, concludeert de Duitse krant. Overigens legt Bild de schuld meer bij Mercedes neer dan bij Hamilton zelf. ,,De wereldkampioen maakt zelf niet meer fouten dan voorheen. Zijn team, dat hem jarenlang van de beste auto en strategie heeft voorzien, is daarentegen des te zwakker.”

Daarnaast komt de positie van Bottas bij Mercedes steeds meer onder druk te staan. De Fin vormt geen buffer voor Hamilton en moest in Frankrijk ook opnieuw Verstappens teamgenoot Sergio Pérez voor laten. Er gaan al langere tijd geruchten dat Mercedes-teambaas Tot Wolff het stoeltje van Bottas aan de talentvolle George Russell wil geven. ,,Als ik Toto Wolff was, dan zou Valtteri al lang geen coureur bij Mercedes meer zijn”, zo laat Bild uit de mond van voormalig F1-coureur Ralf Schumacher optekenen. Maar de Duitse krant stelt ook: ,,Het seizoen is met vijftien races nog lang en Verstappen maakt ook fouten.”

De Spaanse sportkrant Marca denkt dat de ontwikkelingen gisteren in Frankrijk wel eens cruciaal kunnen zijn. ,,Het is natuurlijk waar dat de wereld voor Hamilton nog niet verloren is met een achterstand van twaalf punten, maar de dreun die Verstappen heeft uitgedeeld zou wel het eens het tegenovergestelde kunnen betekenen. Niet voor niets zei Toto Wolff dat Mercedes zondag de beste auto had op een circuit dat op de maat van Hamilton was gesneden. Maar Max Verstappen won, door een uitgekiende strategie. En dan wachten nu twee thuisraces in Oostenrijk, waarbij het gat tussen de Nederlander en de wereldkampioen wel eens kan oplopen.”

