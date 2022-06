Buitenlandse media: Max Verstappen toont zich de onbetwiste nummer 1 tijdens horrorshow Ferrari

Hoewel Sergio Pérez de afgelopen dagen steeds nadrukkelijker naar voren werd geschoven als serieuze uitdager voor de titel, herstelde Max Verstappen met zijn overwinning in Bakoe de rangorde bij Red Bull. En Ferrari schoot zichzelf met een dubbele uitvalbeurt in eigen voet. Dat concluderen de buitenlandse kranten en websites na de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Hoewel Pérez gistermiddag direct na de start van de race op het stratencircuit van Bakoe de leiding overnam van Charles Leclerc, was het Verstappen die snel daarna opdook in de achteruitkijkspiegel van zijn teamgenoot. ‘No fighting’ klonk het via de boordradio, waarna de Nederlander er moeiteloos voorbij schoot.

,,Daaruit bleek dat verhalen over gelijke titelkansen voor de Mexicaan niet meer dan sfeerschepperij waren”, schrijft Het Laatste Nieuws. ,,En ach, wat dan nog. Logisch dat Verstappen de nummer één van het team is, hoe sterk Pérez de voorbije weken ook uit de hoek kwam. Intrinsiek sneller, blijft hij. Zoals hij gisteren bewees toen hij het gat met de Mexicaan moeiteloos dichtte.”

Waarom werd Pérez dan zo bewierookt na zijn overwinning in Monaco? Daar heeft de Belgische krant wel een verklaring voor. ,,Om de Verstappen-clan erop te wijzen dat teambaas Horner en sportieve baas Marko nog wel degelijk de lakens uitdelen, en vader Jos zijn mening in het vervolg beter binnenshuis houdt”, wordt verwezen naar een kritische column waarin Jos Verstappen de strategie van Red Bull op de korrel nam.

Ook de Daily Mail vond de instructie richting Pérez in ronde 15 van de race in Azerbeidzjan veelzeggend. ,,Het was een duidelijk teken dat Verstappen, die zijn wereldtitel verdedigt, de onbetwiste nummer 1 is bij Red Bull. Perez, die twee weken geleden in Monaco nog won, gehoorzaamde en wuifde Verstappen bijna uit richting zijn vijfde overwinning in acht races.”

‘Ferrari verslaat zichzelf’

De enige die Verstappen van de overwinning had kunnen houden, was Leclerc. De Monegask zag echter dat zijn auto er al voor de tweede keer in korte tijd de brui aan gaf, waardoor hij (na zijn eerder uitvalbeurt in Spanje) als leider in de wedstrijd de aftocht mocht zwaaien.

,,Een horrorshow voor Ferrari”, zo kopt de Daily Mail, omdat Ferrari eerder in de race ook al Carlos Sainz kwijtraakte met mechanische problemen. ,,Leclerc begon nog vol goede moed, maar zijn race eindigde met rookpluimen uit de motor. Ferrari kreeg zo opnieuw een grote tegenslag te verwerken.”

Volgens Bild is de Italiaanse renstal zelf zijn grootste tegenstander. ,,Ferrari verslaat zichzelf weer!”, schrijft de Duitse krant. ,,Na de mislukking in Barcelona en de strategische fout in Monaco volgde nu de volgende technische storing. Aan het begin van het seizoen was Ferrari de topfavoriet voor de wereldtitel, maar nu heeft Red Bull een grote voorsprong in de WK-stand voor zowel coureurs en teams.”

L‘Équipe zag bij Ferrari ook nog iets opmerkelijks ná de race. ,,Teambaas Mattia Binotto had bij de virtuele persconferentie na afloop zijn rode teamshirt verruild voor een zwarte polo, met daarop alleen nog het logo van het steigerende paard. Wilde hij daarmee op subtiele wijze het teken afgeven dat Ferrari de hoop op de wereldtitel al heeft opgegeven?”

Dat de stemming bij Ferrari steeds bedrukter wordt, is volgens de BBC ook niet zo vreemd. ,,Leclerc zal nu zeker te maken gaan krijgen met gridstraffen voor het gebruik van te veel motoronderdelen dit seizoen - en de eerste zou komend weekend in Canada al kunnen zijn. Dat is een grote zorg voor Ferrari en creëert een problematische situatie richting de toekomst.”

