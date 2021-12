Buitenlandse media over Wonder van Abu Dhabi: ‘Verstappens knotsgekke ronde nu al sportgeschiedenis’

In Engeland is uiteraard veel aandacht voor Lewis Hamilton. De Brit leek vijf rondes voor het einde van de race in Abu Dhabi immers nog onbedreigd op de wereldtitel af te rijden. Maar toen crashte Nicholas Latifi en veranderde alles.

,,Is Lewis Hamilton bestolen van zijn overwinning?", vraagt Daily Mail. ,,Mercedes en de fans zijn woedend als Max Verstappen in de laatste ronde op controversiële wijze de wereldtitel grijpt nadat een safety car in de slotfase de 11 seconden voorsprong van de Brit wegvaagde.”

,,Hamilton leek op weg naar zijn achtste wereldtitel, toen Williams-coureur Nicholas Latifi in de muur crashte met nog vijf ronden te gaan", aldus de tabloid. ,,Hamilton en Verstappen hadden zo nog één ronde om de wereldtitel te beslissen. De Nederlander haalde Hamilton in bocht vijf in en ondanks dat de Brit er alles aan deed, hield Verstappen zijn voorsprong vast. De Nederlander schreeuwde het uit van vreugde en werd omringd door zijn pitcrew. Hamilton zat ondertussen minutenlang de shock te verwerken in zijn Mercedes.”

Volledig scherm Lewis Hamilton leek hard op weg naar zijn achtste wereldtitel. © AP

,,Een dramatisch en controversieel seizoen eindigt met een dramatische en controversiële laatste ronde", schrijft Sky Sports. ,,Race Control vertelde de gedubbelde coureurs achteraan aan te sluiten zodat Hamilton en Verstappen op één en twee kwamen te rijden voor een kaskraker van een laatste ronde. Onder protest van een boos Mercedes-team ging de wedstrijd verder en in de laatste ronde van een fascinerend seizoen ging Verstappen in bocht vijf onderdoor om de kroon van zijn Mercedes-rivaal te veroveren.”

Ook de BBC is onder de indruk van de historische ontknoping: ,,Het was in veel opzichten een passend einde van een van de grootste en meest controversiële seizoenen in de geschiedenis van de Formule 1 - en de discussies over goed en kwaad zullen nog een tijdje voortwoekeren.”

Volledig scherm Max Verstappen lijkt het nog niet helemaal te beseffen, maar hij is wereldkampioen. © AP

Het Duitse Bild is vol lof over Verstappen en schrijft: ,,Spektakeltriomf in de laatste ronde: Max Verstappen is voor het eerst wereldkampioen Formule 1. Een unieke race en einde van een ongelooflijk seizoen. Het werd schreeuwen en juichen in de Red Bull-box en verbijstering bij die van Mercedes.”

Het Duitse boulevardblad heeft ook aandacht voor Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez, die de Nederlander een helpende hand toestak. De Mexicaan kwam aan de leiding toen de twee favorieten al een pitstop hadden gedaan. Hamilton had vervolgens zijn handen vol aan Pérez: ,,Verstappen was de lachende derde. Hij kon ruim twee seconden inlopen omdat Pérez de Silver Arrow in de bochten steeds afremde. Hamilton klaagde: ‘Het is gevaarlijk rijden.’ Fout, het is slim rijden! En het werd nog beter. Nadat Hamilton hem eindelijk kon passeren, viel Pérez terug om Verstappen de mogelijkheid te geven zijn DRS in te zetten. De Nederlander bedankte hem: ‘Checo is een absolute legende’.”

Volledig scherm Max Verstappen bedankt Sergio Pérez. © ANP

,,In een fenomenale ontknoping van één ronde laat Max Lewis in het stof bijten", aldus Marca. ,,Na zeven jaar komt er zo een einde aan de dominantie van Mercedes en het record van Michael Schumacher is nog altijd niet verbroken.”

De Spaanse krant heeft het over ‘een controversiële eerste en laatste ronde’. ,,Vreemd genoeg besloot de FIA ​​geen onderzoek in te stellen naar de actie van Hamilton in de eerste ronde, zoals het dat in Brazilië wel deed in de omgekeerde situatie. ‘Hamilton is gedwongen door Max’, zei wedstrijdleider Michael Masi tegen Red Bull, dat op de radio eiste dat Hamilton de positie teruggaf. Het leek natuurlijk een verkeerde beslissing.”

,,In de slotronde werd een seizoen om nooit te vergeten op waardige wijze afgesloten. Verstappen barstte op de radio in tranen uit met een mengeling van euforie en onstuitbare emotie. Hij is een verdiende en schone kampioen, dankzij de laatste ronde, waar de sinistere Lewis in de eerste ronde een maas in de wet gebruikte om er als eerste door te komen.”

Volledig scherm Max Verstappen © AP

AS heeft het over ‘de laatste knotsgekke ronde van Verstappen die nu al sportgeschiedenis is.’ ,,Het inhalen van Hamilton bezorgde hem in een monumentale slotronde de wereldtitel. Een laatste ronde van de waanzin", aldus de Spaanse sportkrant.

,,Verstappen wordt wereldkampioen door in de laatste ronde Hamilton een knock-out te bezorgen", schrijft de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. ,,Het Wonder van Abu Dhabi, althans vanuit het oogpunt van Max Verstappen, de nieuwe, welverdiende kampioen van de Formule 1. De heerschappij van Lewis Hamilton kwam ten einde in de laatste ronde van een race waar nog eeuwen over zal worden gesproken. Verstappen won, omdat het echt nooit voorbij is totdat het voorbij is.”

In België wordt de achtergrond van Verstappen niet vergeten. ,,De kroonprins neemt het over", aldus Het Laatste Nieuws. ,,De Nederlander met Belgische roots rekende in het epische slotstuk van Abu Dhabi af met grote rivaal Lewis Hamilton. Het Oranjelegioen danste mee. De ontgoocheling bij Hamilton was énorm. Mercedes was furieus en diende een officiële klacht in omdat Verstappen tíjdens de safety car Hamilton zou zijn voorbijgestoken.” Dat protest is inmiddels afgewezen.

Bekijk hieronder onze video's over Formule 1.

