Buitenlandse media prijzen ‘superieure Verstappen’ na tweede wereldtitel, maar geven FIA veeg uit de pan

Waar hij het vorig jaar nog liet aankomen op een zenuwslopende slotrace, stelde Max Verstappen zondag in Japan al ruim voor het einde van het seizoen zijn tweede wereldtitel veilig. Een prestatie waarvoor hij ook in de buitenlandse media uitgebreid wordt geprezen. Wel krijgt de FIA er flink van langs vanwege de chaos en verwarring na afloop.

De Britse krant The Independent rept van ,,een nieuw tijdperk” dat is aangebroken. ,,De jaren 2000 waren voor (Michael) Schumacher, de jaren 2010 voor (Lewis) Hamilton. In dit tempo zouden de jaren 2020 wel eens voor Verstappen kunnen zijn.”

Zo ver wil Sportschau nog niet gaan. Want hoewel de kampioen al vier races voor het einde vaststaat, wijst het programma van de Duitse publieke zender ARD op de problemen bij de rivalen: het verzwakte Mercedes en de fouten bij Ferrari. ,,Maar dit jaar was de oude en nieuwe wereldkampioen simpelweg superieur aan de concurrentie. Het was een Verstappen-show.”

Met zijn zege in een vanwege de regen flink ingekorte race op het circuit van Suzuka zette Verstappen zondag de kroon op het werk. De Britse omroep BBC spreekt van een wedstrijd onder ,,buitengewone omstandigheden”. ,,Hij behaalde zijn twaalfde overwinning van het seizoen op dezelfde manier als hij de controle over het kampioenschap heeft overgenomen: door in zijn Red Bull-auto een klasse apart te zijn.”

| Wereldtitel #2 voor Max

Sky Sports refereert aan het vorige seizoen, dat tot de allerlaatste ronde spannend bleef. ,,Na vorig jaar de meest intense gevechten met Hamilton te hebben doorstaan, stond Verstappen in 2022 op eenzame hoogte. Red Bull heeft hem een supersnelle auto bezorgd die zich kan aanpassen aan de verschillende circuits, en de Nederlander heeft ook nog eens vrijwel foutloos gereden.”

Dat is ook het oordeel van het Franse L’Équipe, dat Verstappen voor zijn optreden in Japan beloont met een 9. Gazzetta dello Sport doet er zelfs nog een schepje bovenop. ,,Een 10 voor de meester. Het was een triomf die nooit in gevaar kwam.”

Marca schat de prestatie van Verstappen zelfs hoger in dan die van Sebastian Vettel. De Duitser hielp Red Bull tussen 2010 en 2013 aan vier wereldtitels op rij. ,,Maar Max pakt zijn kampioenschappen in een auto die in een groot deel van het seizoen inferieur was aan de Mercedes van 2021 en de Ferrari van 2022”, oordeelt de Spaanse sportkrant.

Bekijk de samenvatting van de race

‘Amateurisme bij de FIA’

Wel was er alom verbazing over de manier waarop Verstappen na afloop te horen kreeg dat prolongatie van zijn wereldtitel een feit is. Vrijwel iedereen was in de veronderstelling dat er geen volledige punten zouden worden uitgedeeld, omdat de race vanwege de stortbuien was ingekort. In dat geval was Verstappen, nadat Charles Leclerc vanwege een tijdstraf was teruggezet naar de derde plaats, nog één puntje tekort gekomen.

Een enigszins verbouwereerde Nederlander was zichtbaar in de veronderstelling dat de organisatie zich had verrekend en durfde zijn feestje nog niet te uitgebreid te vieren. Pas een paar minuten later werd duidelijk dat toch volledige punten waren toegekend, omdat de race niet onder code rood maar onder de zwart-wit geblokte vlag was geëindigd.



Het komt de FIA op de nodige kritiek te staan. ,,Journalisten in de perszaal, tv-commentatoren in de huiskamer, Verstappen zelf. Niemand wist dat deze puntenregeling alleen geldig is als een koers wordt “afgebroken”, zo schrijft Het Laatste Nieuws. ,,De Japanse Grand Prix eindigde in een sfeertje dat een wereldsport onwaardig is. Dit was niets anders dan amateurisme.”

| Opinie

Totale dominantie in plaats van spanning tot de laatste ronde, het zorgt voor een andere beleving van de tweede titel van Max Verstappen. Maar wen er maar aan, schrijft F1-volger Arjan Schouten in een opinie.

Ook L‘Équipe spreekt van aan anticlamax. ,,Er is waarschijnlijk een betere manier om een ​​tweede wereldtitel te vieren. Max Verstappen schreeuwde niet van vreugde aan het stuur van zijn auto en ook een ereronde bleef uit. Hij leek het zelfs niet te geloven toen de officials hem vertelden dat hij wereldkampioen is. Een ruim twee uur durende grand prix eindigde zo in verwarring over de toewijzing van punten en het klassement.”

Het Italiaanse Tuttosport verdenkt de FIA zelfs van een dubbele agenda, omdat de 5 seconden tijdstraf voor Leclerc wel heel snel uit de hoge hoed werden getoverd. ,,Ze hadden maar een paar tellen nodig om daar over te beslissen, terwijl dat in andere gevallen soms wel uren duurt. Het leek bijna alsof er een absolute haast was om in Japan het wereldkampioenschap toe te wijzen aan een coureur met een Honda-motor. Dit was belachelijk en zou niet moeten kunnen.”

