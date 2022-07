Buitenlandse media zien kwetsbare Red Bull: ‘Max Verstappen werd drie keer ingehaald’

Max Verstappen stak er gisteren bij de GP van Oostenrijk niet bovenuit, schrijven buitenlandse media. ,,Charles Leclerc was duidelijk de snelste in Spielberg”.

Verstappen en Red Bull kwamen er tijdens de race in Oostenrijk nauwelijks aan te pas ten opzichte van de snellere Ferrari's. Toch lukte het de Nederlander om beslag te leggen op de tweede plaats, achter winnaar Leclerc.



,,De Monegask was duidelijk de snelste in Spielberg”, schrijft Het Laatste Nieuws. ,,Zijn ploegmaat Carlos Sainz leek op weg naar de tweede plek, maar brand in zijn bolide besliste daar anders over.” Door de malheur bij Sainz wist Verstappen alsnog op te rukken naar de tweede plek.

Bekijk hieronder de samenvatting:

Leclerc ongenaakbaar

Toch springt ook in Engeland vooral de ongenaakbaarheid van Leclerc in het oog. ,,Zelden zie je overtuigendere GP-zeges dan deze overwinning”, aldus de BBC. ,,Met name met zo'n formidabele tegenstander als Max Verstappen en Red Bull.”

L’Équipe zag ook dat zonder brand bij Sainz het team van Ferrari de bovenste twee treden in Oostenrijk had bezet. ,,De Ferrari-dubbel was in zicht, aangezien Verstappen werd aangevallen door Sainz, die een veel hoger tempo had.”



,,De Red Bull van de Nederlander kon de vergelijking met de rode auto's niet doorstaan”, vervolgt het Franse medium, dat met name de bandenslijtage van de auto van Verstappen aanstipt. ,,Op eigen bodem was de Oostenrijkse eenzitter vraatzuchtiger dan zijn rivalen en kon het team de onberispelijke strategie van de mannen van Maranello niet weerstaan.”

Quote De eerste inhaalac­tie van Leclerc was een beauty

,,Leclerc haalde Verstappen niet minder dan drie keer in op weg naar zijn zege”, somt BBC fijntjes op. ,,De eerste passeeractie voor de leiding van de wedstrijd was een beauty. Toen Ferrari eenmaal de leiding had, gooide Red Bull de strategiedobbelsteen, en werd Verstappen vroeg naar binnen gehaald voor een nieuw setje banden.”



,,Terwijl de rondes wegtikten, was het duidelijk dat Verstappen geen antwoord had op het tempo van de rode auto's. Leclerc wisselde ook naar een tweestopstrategie, maar met conventionelere timing van de stops. Ondanks dat hij twee keer achter Verstappen opdook, had de Monegask geen problemen om het gat dicht te rijden en de Nederlander te passeren.

