Callum Ilott reserverijder bij Formule 1-team Alfa Romeo

Podcast Formule 1 | ‘Het draait alleen om Verstappen en Hamilton, vergeet de rest maar’

19 april In de nieuwe aflevering van Pitstop blikt onze Formule 1-watcher Arjan Schouten met Etienne Verhoeff terug op de zege van Max Verstappen in het spektakelstuk van zondag op Imola. ,,Deze race had werkelijk alles, zelfs een Hamilton die in de fout gaat", vertelt Schouten in de F1-podcast van AD Sportwereld.