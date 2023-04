Chagrijn bij Max Verstappen na dag waar hij al niet naar uitkeek: ‘Moet ik aan de kant voor prinses George?’

Teambaas Ferrari snapt onvrede bij Charles Leclerc: ‘Zou me juist frustreren als hij tevreden was’

Ferrari-coureur Charles Leclerc is gefrustreerd over zijn dramatische start van het Formule 1-seizoen, maar zit niet in de put. ,,Ik twijfel absoluut niet aan de motivatie van Charles,” zegt teambaas Frédéric Vasseur op motorsport.com.