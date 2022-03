Charles Leclerc is de gedroomde rivaal van Max Verstappen

Podcast | ‘Red Bull staat er duizend keer beter voor dan Mercedes’

Het was niet de seizoensstart die Max Verstappen voor ogen had. Sterker nog, het werd een deceptie. Een klassiek koningsdrama noemde Arjan Schouten het al in het AD, maar de eerste Grand Prix van 2022 voorspelt veel goeds voor dit seizoen. In Pitstop bespreken Etienne Verhoeff en Arjan Schouten de GP van Bahrein.

20 maart