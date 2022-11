Check hier alle hoogtepunten van de Formule 1 in Abu Dhabi

Blokkerend wiel kost Max Verstappen pole: ‘Desondanks ziet het er goed uit’

Max Verstappen weet dat hij na zijn tweede plek in de kwalificatie voor de sprintrace nog altijd de beste papieren heeft in São Paulo. Toch sprak hij van een gemiste kans op pole position, omdat zijn wiel blokkeerde. ,,Het was lastig. Je moet de limiet zoeken, maar je wilt ook geen fouten maken waardoor je wegvalt.”

11 november