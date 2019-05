Circuit met rijk en berucht verleden

Missie Bernhard van Oranje geslaagd

De missie van prins Bernhard van Oranje is geslaagd. De Formule 1 keert definitief terug naar Circuit Zandvoort. Het management van de koningsklasse in de autosport heeft een driejarige overeenkomst gesloten met de Nederlandse promotors voor het houden van de Dutch Grand Prix. De eerste race na 35 jaar afwezigheid is in mei 2020. De Oostenrijker Niki Lauda was in 1985 de winnaar van de laatste Grote Prijs op het circuit in de duinen.