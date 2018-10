Coca-Cola stapt via McLaren voorzichtig in Formule 1

'Hamilton is dit jaar een nog completere coureur geworden'

17 oktober Alle seinen staan voor Lewis Hamilton op groen om zondag in de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 te veroveren. Het Circuit of the Americas in Texas ligt de coureur van Mercedes zeer goed, want hij won de afgelopen vier edities. Bovenal verkeert de 33-jarige Brit in de vorm van zijn leven; hij won zes van de laatste zeven races.