Column Arjan Schouten | Brad Pitt in de hoofdrol van een Formule 1-film, het kon minder

Met video's Max Verstappen wéér op eenzame hoogte: ‘Nooit verwacht over deze aantallen te praten’

De zesde overwinning van het seizoen kwam voor Max Verstappen nooit in gevaar in Canada. Negen tellen had hij uiteindelijk op eerste achtervolger Fernando Alonso. Toch zei de WK-leider, die de legendarische Ayrton Senna evenaarde met 41 GP-zeges, na de race dat het zo gemakkelijk allemaal nog niet ging.