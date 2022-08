Contractverlenging met een knipoog van Alexander Albon: 'Het klopt dat ik volgend jaar voor Williams rijd’

Podcast | ‘Op de 360 na, was dit een perfecte race van Verstappen’

Een weekend met drie gezichten voor Max Verstappen in de Formule 1. Vrijdag en zaterdag was er hoop op een goede kwalificatie. Maar in Q3 verzaakte de motor van de Red Bull. Kon Verstappen de schade op de concurrentie beperken was de vraag zaterdagavond. Maar het werd een glorieuze zondag. In Pitstop bespreekt Etienne Verhoeff met F1-watcher Marijn Abbenhuijs het weekend in Hongarije.

