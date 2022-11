Coureurs moeten rekening houden met onweersbuien bij Grand Prix in Brazilië

De Grand Prix van São Paulo wordt komend weekend gereden bij zomerse temperaturen van maximaal 30 graden. De kans is echter klein dat de coureurs het in Brazilië droog gaan houden. Naast zon en stapelwolken liggen er namelijk ook onweersbuien op de loer, meldt Weerplaza dinsdag.

De komende dagen wordt het warmer in São Paulo. Deze dinsdag wordt het maximaal zo’n 21 graden, maar vanaf donderdag ligt de middagtemperatuur op 25 graden of meer. Tot en met donderdag is het droog, vanaf vrijdag is dagelijks kans op buien.

Het tijdsverschil tussen São Paulo en Nederland is vier uur. De trainingen en races vinden daar plaats in de middag. Voor onze tijd zijn de twee vrije trainingen aan het einde van de middag. De kwalificatie, de sprintrace en de race op zondag zijn allen in de eerste helft van de avond. Bekijk hier alle tijden.

Kans op een natte race op zondag

Op alle drie de dagen is kans op enkele regen- en onweersbuien. Over het algemeen zullen de ochtenden en de start van de middag in São Paulo droog verlopen. In de loop van de middag neemt de kans dat stapelwolken uitgroeien tot buien toe. Daarbij is de buienkans vrijdag het grootst en zaterdag het kleinst. Zondag zit er wat dat betreft tussenin.

Kortom: de kans op een (deels) natte kwalificatie is behoorlijk groot. De sprintrace op zaterdag verloopt waarschijnlijk, maar niet helemaal zeker, droog. En tijdens de race op zondag is kans op buien, maar de kans dat de race droog verloopt is ook zeker aanwezig.

In São Paulo is de zonkracht in deze tijd van het jaar heel hoog. Midden op de dag kan de zon met UV-index 10 schijnen. Het publiek zal dus niet alleen soms een paraplu kunnen gebruiken, maar ook het gebruik van zonnebrandcrème is sterk aan te raden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.