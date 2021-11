Coureurs scharen zich massaal achter Verstappen na incident met Hamilton

Door Arjan Schouten



Vier dagen later, 12.000 kilometer oostelijker en nog steeds ging het over hetzelfde gedoe. Alsof de paddock van Interlagos plots in die van het Losail International Circuit was getransformeerd, zo leek het wel. Want nee, het ging amper over het vele zand op de woestijnbaan of de mensenrechtensituatie in het land. Ook in Qatar werd weer een dag besteed aan The Battle.