Daniel Ricciardo start onbevangen als vervanger van Nyck de Vries: ‘Niet bang voor wat op mijn pad komt’

Zo laat komt Max Verstappen in actie Volgende week strijkt het Formule 1-circus neer op de Hungaroring. Zonder Nyck de Vries, maar uiteraard is WK-leider Max Verstappen wel gewoon van de partij. Bekijk hier alvast het tijdschema voor de Grand Prix van Hongarije .

De 34-jarige Ricciardo maakte al in 2011 zijn debuut in de Formule 1. Hij beleefde zijn beste jaren van 2014 tot en met 2018 bij Red Bull, toen hij zeven grands prix won en twee keer als derde eindigde in het wereldkampioenschap. Hij moest vorig jaar zijn stoeltje bij McLaren afstaan aan landgenoot Oscar Piastri.

,,Ze verwachten resultaten, goede prestaties, maar ik kan er pas iets zinnigs over zeggen als ik in de auto heb gezeten. Ik ben me ervan bewust dat de AlphaTauri zijn beperkingen heeft, maar als er balans is, kan ik er wel wat mee. Ik verwacht zeker niet dat ik langzaam van start ga”, aldus Ricciardo, die het afgelopen halfjaar als reserve fungeerde bij Red Bull en vorige week een bandentest deed in de Red Bull op het circuit van Silverstone. ,,Dat voelde al heel snel vertrouwd. Na een paar ronden wilde ik al sneller gaan.”