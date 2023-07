Daniel Ricciardo vooral blij dat hij race uit kon rijden: ‘Het ging veel beter dan ik had gedacht’

Met videoDaniel Ricciardo is na zijn rentree in de Formule 1 vooral blij dat hij de Grote Prijs van Hongarije heeft kunnen uitrijden. De Australische vervanger van de vorige week weggestuurde Nyck de Vries bij AlphaTauri werd al in de eerste bocht geraakt door Zhou Guanyu, waarop Ricciardo Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly aantikte. Zij konden niet verder. ,,Zo vroeg uitvallen had voor mij het slechtst denkbare verloop van deze dag betekend”, zei Ricciardo bij Viaplay.

De voormalige teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull gaf aan dat hij de botsing in de beruchte eerste bocht op de Hungaroring al enigszins zag aankomen. ,,Iedereen kwam heel dicht bij elkaar. Nadat ik was geraakt, was ik alleen maar bezig met niemand anders raken. Ik wist vervolgens dat in de punten eindigen praktisch onmogelijk was, maar ik was al blij dat de auto goed was. Vandaag draaide vooral om veel rondes rijden en leren en dat heb ik kunnen doen”, wist Ricciardo.

De 34-jarige coureur was niet ontevreden met hoe hij er fysiek gezien voorstond na acht maanden zonder Formule 1-race. ,,Ik heb natuurlijk heel lang daarvoor wel geracet, maar net als wanneer je stopt met rennen gaat je conditie achteruit als je het even niet doet. Ik wist dat het moeilijk zou worden, maar het ging veel beter dan gedacht.”

Ricciardo eindigde uiteindelijk als dertiende, na ook vanaf die positie te zijn gestart. Zijn voorganger De Vries beleefde met de twaalfde plaats in Monaco zijn hoogtepunt uit zijn AlphaTauri-tijd. Door zijn teleurstellende prestaties werd de Nederlander deze maand vervangen door Ricciardo.

Lewis Hamilton: ‘Auto voelde totaal niet goed aan’

Lewis Hamilton beleefde in de Grote Prijs van Hongarije weinig vreugde aan zijn eerste poleposition sinds die van Saudi-Arabië in 2021. De zevenvoudig wereldkampioen werd al voor de eerste bocht ingehaald door de latere winnaar Max Verstappen en finishte uiteindelijk als vierde. ,,Ik viel terug omdat ik wielspin had en vervolgens werd ik het hele stuk naar bocht 2 aangevallen”, mokte de coureur van Mercedes. ,,Het maakt allemaal niet zoveel uit. Ik had überhaupt de snelheid niet om die jongens van Red Bull en McLaren bij te houden.”

Zo gaf de kwalificatierace op zaterdag toch een vertekend beeld. Hamilton dacht met zijn poleposition eindelijk wat meer strijd te kunnen leveren vooraan, maar hij kwam bedrogen uit. Met een achterstand van 39 seconden op Verstappen passeerde hij de meet op de Hungaroring. ,,Ik heb eerlijk gezegd geen ronde lekker gereden, omdat de auto totaal niet goed aanvoelde. Om de een of andere reden zijn we niet snel genoeg”, aldus Hamilton. die nog altijd zijn contract bij Mercedes niet heeft verlengd. ,,De kwalificatie was goed, dus we nemen het positieve maar weer mee, maar we zijn op dit moment nog ver verwijderd van winnen.”

