Davina Michelle zingt in racepak Wilhelmus voor start van Grand Prix in Zandvoort

Voor haar stonden de Formule 1-coureurs, onder wie Max Verstappen die om 15.00 uur vanaf poleposition start. Davina Michelle, die een zwart racepak aan had, werd muzikaal begeleid door het Orkest Koninklijke Luchtmacht. De zangeres had daarvoor met dj Armin van Buuren al enkele nummers ten gehore gebracht.



Over het optreden van de zangeres voorafgaand aan de Grote Prijs van Nederland was nogal wat te doen. Prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit en een van de belangrijkste mannen achter het binnenhalen van de Formule 1, had via een medewerker meerdere artiesten gevraagd om net als Davina Michelle gratis te komen optreden.