‘De eerste ooit’ met Ruud Gullit: ‘Verstappen kan zich zó goed afsluiten, Van Basten had dat ook een beetje vroeger’

,,Als sporter heb je amper de gelegenheid om echt stil te staan bij de impact van een prestatie. Toen wij in 1988 Europees kampioen werden, en voor de huldiging in Nederland aankwamen, wisten we echt niet wat ons overkwam. Internet bestond nog niet, hè. Dat het hier zo’n compleet gekkenhuis was: we konden ons daar helemaal geen voorstelling bij maken. Wij hadden al die weken gewoon bij elkaar gezeten in Duitsland. Trainen, focussen, wedstrijden, presteren.



,,Ik heb als voetballer heel mijn carrière in eenzelfde soort vacuüm geleefd. Er is gewoon geen tijd: je carrière is kort, je moet gewoon weer dóór. Presteren, presteren, presteren. Op naar de volgende uitdaging, naar het volgende seizoen, naar de volgende prijs.