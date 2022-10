De officiële uitleg zet een dik uitroepteken achter de eerste wereldtitel van Max Verstappen

Met samenvatting Max Verstappen denkt na kwalifica­tie alleen maar aan Dietrich Mateschitz: ‘Momenten die ik nooit vergeet’

Met het verdriet vanwege het overlijden van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz stapte Max Verstappen zaterdag de auto in voor de kwalificatie van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dat hij daarin werd verslagen door de Ferrari-coureurs, gleed daarom snel van hem af. ,,Als je hem nodig had, was hij er altijd voor je.”

23 oktober