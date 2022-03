‘De rol van Lewis Hamilton beperkt zich tot die van een gefrustreerde figurant’

‘Niets veranderd’ bij ploeteren­de Hamilton, vijfde plek ‘maximale resultaat’ voor Russell

Eén schamel puntje hield Lewis Hamilton nog over aan een voor hem verder dramatisch verlopen raceweekend in Djedda. Hij moest het zelfs afleggen tegen de Haas van Kevin Magnussen en had na afloop dan ook weinig positiefs te vertellen. ,,We hebben veel werk te doen, dat is wel zeker.”

27 maart