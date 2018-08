De volmaakte crash van Ericsson

Door Arjan Schouten



Een ovationeel applaus voor Marcus Ericsson, vandaag op Monza. Dat we dat nog mee mochten maken. De meest kleurloze coureur in de paddock moest er op het Italiaanse circuit wel eerst zijn Sauber voor aan gort rijden (zie video bovenaan het artikel). Daarna stapte hij ongedeerd uit en wandelde op eigen kracht terug naar de paddock, zwaaiend naar het applaudisserende publiek waar hij om de paar meter een duimpje naar toe omhoog stak.



Wie die crash van Ericsson terugkijkt, zal zich afvragen hoe hij na die klapper in godsnaam heelhuids uit zijn bolide kan zijn gekropen. Het was een megacrash, die we in alle jaaroverzichten terug gaan zien. Nog sensationeler dan die lancering van de McLaren van Fernando Alonso, vorige week op Spa.