De voorzichtige wederopstanding van Mercedes: ‘Het middenveld zijn we nu wel ontstegen’

Wolff sloeg natuurlijk een beetje door toen hij begon te verkondigen dat Hamilton de snelste auto van het veld had en zonder de aanvaring met Kevin Magnussen aan het begin van de race misschien wel mee had gedaan om de winst. Zo ver is Mercedes echt nog niet, maar de vraag is hoe ver dat moment nog weg is. ,,Voor mij voelt het dat de fase van alleen maar problemen oplossen nu wel voorbij is en dat we nu ook weer stilletjes aan extra vermogen in de auto kunnen gaan brengen’’, sprak Russell hoopvol na zijn momentje op het podium, waar hij ook al stond in Melbourne. ,,Maar deze voelt echter, veel meer verdiend. Ik voel dat we progressie maken, dat er een bladzijde om is geslagen, dat het gat zeker voor de helft gedicht is. Natuurlijk, we lopen zes races achter op de concurrentie, maar hebben er ook nog genoeg om wat van die achterstand goed te maken.’’