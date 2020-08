De Vries benieuwd naar herstart Formule E: ‘Ieder foutje wordt nu afgestraft’

Zes autoraces in negen dagen heeft de Formule E bedacht bij de herstart van het seizoen. Woensdag is de eerste van de ‘meest intense seizoensfinale in de geschiedenis van de autosport’, zoals de raceklasse van de elektrische sportauto’s het omschrijft. Nyck de Vries weet niet goed wat hij moet verwachten.

,,Het pas wel bij de Formule E. Ze houden ervan de teams in het diepe te gooien om er een spektakel van te maken”, aldus de Friese wereldkampioen in de Formule 2, die dit jaar voor Mercedes rijdt in het officiële wereldkampioenschap.

De Formule E hervat na vijf maanden het kampioenschap met een serie van zes races op een circuit dat is aangelegd op de oude luchthaven Tempelhof in de Duitse hoofdstad Berlijn. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is er geen publiek toegestaan en moeten de 24 coureurs en andere teamleden zich houden aan strikte hygiënevoorschriften. Maandag werden 1421 coronatesten afgenomen en dinsdag bleek dat er twee betrokkenen besmet zijn. ,,Nu zijn de regels nog verder aangescherpt, ik draag nu mondkapje én een beschermingsbril”, zegt De Vries.

Volledig scherm © Formula Motorsport Ltd

Hij heeft zich in afzondering voorbereid. ,,Ik heb me de afgelopen weken redelijk afgesloten en me zo goed mogelijk voorbereid. Zes races in negen dagen, dat zal fysiek behoorlijk zwaar zijn, maar het is voor iedereen hetzelfde. Het is zonder meer een uitdaging, want we rijden nu in negen dagen meer races dan we dit hele jaar pas hebben gedaan.”

Betonnen platen

Om de coureurs toch afwisseling te geven, zijn er drie verschillende layouts bedacht. ,,We beginnen met rijden in de tegengestelde richting, daarna komen er races in de normale rijrichting en dan nog twee op een circuit met aanpassingen in de bochten. Het is moeilijk te zeggen wat je ervan kunt verwachten; ik bekijk het van dag tot dag en race voor race. Het is wel zo dat ieder foutje nu meteen afgestraft wordt. Want als er iets mis is met de afstelling van de auto bijvoorbeeld, dan is er nauwelijks tijd het aan te passen.”

De Vries zal ook even moeten wennen aan de ondergrond. ,,Het zijn allemaal betonnen platen. Die liggen wel redelijk strak tegen elkaar aan, maar een gladde baan is het niet. Het zal zeker een aanslag zijn op de banden”, aldus de coureur, die vorig jaar november debuteerde in de Formule E met de zesde plaats in de E-Prix van Diriyah in Saudi-Arabië.

De Formule E volg je via Ziggo Sport.