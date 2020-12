De Vries laat zich meteen gelden bij eerste Formule 1-test

'Een hele ervaring' Hamilton moet weer wennen aan eigen wagen: ‘Niet de auto die ik had achtergela­ten’

11 december Lewis Hamilton wilde na afloop van de vrijdagtrainingen niet te ver uitweiden over de periode waarin hij geveld was door het coronavirus. Wel erkende hij dat zijn Mercedes beduidend anders aanvoelt dan vóór zijn gedwongen pauze, en het daarom weer even wennen is.