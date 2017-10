Definitief geen plaats meer voor Kviat bij Toro Rosso

Snelheidsduivel Usain Bolt staat doodsangsten uit bij Lewis Hamitlon

16:52 Je zou denken dat Usain Bolt als snelste man ter aarde wel wat gewend is, maar de Jamaicaan had het even moeilijk op het parcours van Austin. Geen wonder want F1-kampioen Lewis Hamilton zat achter het stuur. ,,Holy shit! We gaan eraan!''