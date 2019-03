Derde tijd Verstappen, Hamilton en Bottas veruit snelsten

Pierre Gasly, de nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, toonde direct progressie. De Fransman werd achtste in de eerste training, waarin hij ruim een seconde langzamer was dan Verstappen. In de tweede sessie eindigde Gasly vlak achter de Nederlander als vierde.



De eerste trainingsdag in Melbourne bevestigde ook dat Williams een flink probleem heeft. George Russell en Robert Kubica, de coureurs van de Britse renstal, eindigden in beide sessies onderaan. Het verschil met de rest is groot. Williams moest vorige maand de eerste testdagen overslaan omdat de nieuwe bolide nog niet klaar was.