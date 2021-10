Deze zware inhaalrace staat Hamilton te wachten: ‘Kans is groot dat hij gewoon op het podium komt’

Door Rik Spekenbrink



Verstappen stond twee weken geleden voor hetzelfde type klus. Hij startte in Sotsji alleen helemaal achteraan. Na de kwalificatie in Turkije keek hij desgevraagd nog even terug op die inhaalrace. ,,Ik had het wel naar mijn zin, het was leuk. Je ziet allemaal coureurs die met elkaar in gevecht zijn, dat is mooi. Je moet wel alert blijven. Maar het is niet zo dat we dit nooit eerder hebben gedaan.”

Na een voortvarend begin leek de opmars van Verstappen te stagneren. Plek zes, zoiets, dat leek het maximaal haalbare resultaat in Rusland. Tot een late regenbui alles op zijn kop zette en hij door knap werk in de auto en aan de pitmuur nog vier plekken won en tweede werd.

Nu is het dus de beurt aan Hamilton. Op Istanbul Park heeft hij met startplek 11 het geluk aan de buitenkant van de baan te starten. Daar is veel meer grip. Verstappen voorspelde zaterdag dat alle coureurs aan die kant een groot voordeel hebben. Misschien heeft Hamilton al snel een of twee mannen te pakken. Wie staan er allemaal tussen Verstappen en hemzelf?

Eerst Sebastian Vettel in de Aston Martin, Yuki Tsunoda in de AlphaTauri en Vettels teamgenoot Lance Stroll. Dat zal normaal gesproken geen probleem opleveren voor Hamilton. Daarna wordt het wel moeilijker, op papier. Lando Norris (7), Sergio Pérez (6) en Fernando Alonso (5) zijn de volgende drie prooien voor de Brit. De afgelopen weken hebben we vaker gezien dat Mercedes niet altijd zomaar voorbij een McLaren rijdt. Al is de overmacht van de renstal in Istanboel, waar veel vol gas wordt gereden, wel groot.

Pérez hoopt eindelijk eens van kleine waarde te kunnen zijn in de titelrace. En bij Red Bull hebben ze voorzichtige hoop dat vooral Alonso het Hamilton moeilijk gaat maken. De twee zijn geen vrienden en toevallig waren Alonso en Verstappen op de mediadag juist complimenteus over elkaar. De aanvallende rijstijl, daarin herkennen ze elkaar. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat het voor Alonso in de Alpine ook niet mee zal vallen, als Hamilton los is. Tot slot staan Pierre Gasly en Charles Leclerc er nog tussen. ,,De kans is groot dat Hamilton gewoon op het podium komt”, voorspelde Verstappen na de kwalificatie.

Maar er kan altijd iets onverwachts gebeuren. En Hamilton zal wel op zijn banden moeten letten. Het asfalt en de lay-out van het Turkse circuit vragen veel van het rubber, zeker als je constant op de limiet moet rijden. En misschien heeft Red Bull Racing bij het instellen van de auto van Verstappen wel meer aan de zondagse race gedacht dan aan de snelheid over één ronde. Dan zou het verschil tussen zijn auto en die van Hamilton wellicht iets kleiner zijn dan tot nu toe.

Hoe het ook uitpakt, het moet raar lopen wil ook race nummer zestien van dit seizoen niet boeien van begin tot eind.

