Directeur Zandvoort: ‘Max legt eerst de koning uit hoe de auto werkt en meteen daarna kan hij presteren’

Verstappen ging ogenschijnlijk moeiteloos om met de druk die op zijn schouders lag. ,,Een uur voor de race stond hij, in z’n spijkerbroekje, de koning en diens gezin nog even rustig uit te leggen hoe de auto werkt. Een uur later moest hij presteren, wetende dat niet alleen heel Nederland, maar de hele wereld naar hem keek”, aldus Van Overdijk. ,,Max is een heel coole baas. Dat wisten we al, maar doe het maar eens, bij de eerste grand prix in 36 jaar in eigen land.”