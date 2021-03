Dit is de grote F1-gids: van alle starttijden van de GP's tot portretjes van de coureurs

Ferrari presen­teert SF21, de auto waarmee het rampjaar 2020 moet worden rechtgezet

10 maart Als laatste renstal in de Formule 1 heeft Ferrari de bolide gepresenteerd voor het komende seizoen. Met de SF21, die vanwege de regelgeving niet veel afwijkt van de racewagen uit het ‘rampjaar’ 2020, hoopt de teamleiding op betere tijden. ,,Waar mogelijk hebben we verbeteringen aangebracht”, verzekerde teambaas Mattia Binotto op het hoofdkwartier in Maranello. ,,De auto heeft tevens een compleet nieuwe motor.”