Domper voor Lewis Hamilton in titelstrijd met Max Verstappen

Vrije training 1 LIVE | Verstappen en Pérez meteen snel, Hamilton incasseert gridstraf

Met nog vier races te gaan in vijf weken, gaat de wereldtitelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton verder in Brazilië. Hier staat morgen weer een sprintrace op het programma waarvoor vanavond gekwalificeerd wordt, maar eerst wordt er in São Paulo een uurtje getraind. Vanaf 16.30 uur mis je in dit liveblog geen moment!

17:08