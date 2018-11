Doornbos: Ik was maand lang dronken geworden na plek drie in het WK

Door Arjan Schouten



De vierde en zelfs de derde plaats is nog mogelijk voor Max Verstappen, al lijkt hij daar zelfs nauwelijks iets om te geven. Moet hij daar nog voor gaan?

Tom Coronel: ,,Dat hoef je bij hem helemaal niet aan te geven. Max wil maar één ding, races winnen. En dan komt hij daar automatisch weer uit. Maar de derde plaats, nee daar focust hij niet puur op. Deze jongen is maar voor één ding geprogrammeerd en dat is winnen. Bovendien is hij voor die eventuele derde plaats ook nog sterk afhankelijk van andermans prestaties (Kimi Räikkönen, red.). En dat is wel het laatste wat Max wil.’’



Robert Doornbos: ,,Max moet gewoon weer lekker het maximale uit die auto en vooral die motor halen. Het is zijn laatste race met een Renault-motor. Schroef ‘m maar lekker op, zorg voor vuurwerk. Als hij kapot gaat dan is het met een knal. Of hij is snel genoeg voor het podium. Weet je, als je het aan mij vraagt: ik was een maand lang dronken geworden van een derde plaats in het wereldkampioenschap. Max zit er anders in. En er zijn er maar weinig die dat zo kunnen benaderen. Alleen maar bezig zijn met een eerste plek. Petje af.’’

Volledig scherm Grand Prix van Abu Dhabi. © ANP

Quote Het blijft een geweldig circuit en het wordt echt nog wel een knaller van een weekend. Robert Doornbos De focus lijkt zich al volledig te hebben verplaatst naar 2019. Voelt Abu Dhabi daardoor een beetje als mosterd na de maaltijd?

Coronel: ,,Toevallig is het de laatste op de kalender, maar Abu Dhabi blijft voor mij altijd uniek. Die entourage, de race in de avond. Ik heb er zelf nooit geracet, maar ben wel een beetje jaloers op de coureurs, hoor. Dat circuit staat hoog op mijn lijstje om nog af te vinken. Twee jaar terug was ik er op bezoek met de Grand Prix. Alles ademde Formule 1. De rijkdom, de grootheid, het pochen met alles. Heel erg F1, allemaal. Voor mij klopte het hele plaatje. Ik was daar met mijn meisje. Overdag lekker het zand in geweest met kamelen, in eettentjes gezeten, naar de race gegaan en ’s avonds nog Rihanna zien optreden. Dat was echt wel het gevoel wat je een fan als sport wil geven.’’

Doornbos: ,,Elk circuit die als laatste op de kalender staat hoopt stiekem dat het kampioenschap daar beslist wordt in de laatste ronde en laatste bocht. Abu Dhabi heeft dat geluk gehad in 2016 met Nico Rosberg. Jammer dat het nu niet down to the wire gaat. Maar het blijft een geweldig circuit en het wordt echt nog wel een knaller van een weekend. Een unieke baan, unieke sfeer, kan me voor de fans geen betere locatie verzinnen om die laatste race af te wikkelen. Er wordt toch ook nog gestreden voor een vierde en vijfde plaats. We hebben het afscheid van Fernando Alonso, toch een legendarische coureur die ons gaat verlaten. Een heel flamboyant type, die we wel gaan missen in de paddock. Echt, we lullen het wel weer vol, dit laatste weekend.’’

Quote Mercedes zal er alles aan doen om Bottas te laten winnen. Robert Doornbos Wie gaat er winnen, zondag?

Coronel: ,,Hier kan Lewis Hamilton het cadeautje teruggeven aan Valtteri Bottas. Kost het hem volgend jaar geen punten. Als ik in zijn positie zat, zou ik het hier doen. En Max? Je bent geneigd te zeggen dat dit baantje hem niet past, maar elk baantje past hem de laatste weken. Die jongen zit in een bepaalde modus nu, dat zelfs hier een van de drie bekers mee naar huis nemen gewoon mogelijk moet zijn.’’